Ragazzina di 15 anni inseguita e rapinata del cellulare a Rho | in manette tre giovani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) Rho (Milano), 16 luglio 2024 -a piedi e spintonata in modo violento per rubarle il. Vittima unadi 15di Rho che è riuscita a mettersi in salvo grazie all'intervento di alcuni residenti. L'episodio è successo domenica sera subito dopo la finale dei campionati europei di calcio tra Spagna e Inghilterra. Secondo quanto ricostruito dagli agenti di polizia del Commissariato di Rho-Pero, la ragazza insieme ad alcuni amici che vivono nel quartiere san Michele, al termine della partita ha deciso di andare in centro per mangiare un gelato. Mentre il gruppo percorreva il sottopassaggio della stazione ferroviaria ha incrociato un altro gruppo di, tutti stranieri. Tra i due gruppi probabilmente c'è stato uno scambio di battute, o forse sguardi, la 15enne spaventata si è allontanata di corsa insieme agli amici.