Pnrr il municipio cambia volto | Riqualificate le vecchie facciate

(Di martedì 16 luglio 2024) Si è tenuta ieri, la riunione organizzata da Patrimonio Copparo per coordinare il proseguimento dei cantieriin centro e che insistono su via Roma e piazza della Libertà. Si tratta di Rigenera Copparo 01 - restauro delle piazze, Rigenera Copparo 02 - restauro del palazzo municipale, Rigenera Copparo 03 - restauro e miglioramento sismico della scuola elementare e ripristino della copertura della sala consiliare, della torretta orologio e del balcone della residenza municipale. Presente all’incontro anche il sindaco Fabrizio Pagnoni, il quale ha assicurato che "tutte le lavorazioni previste dagli step in cui sono stati strutturati i progetti si svolgeranno contestualmente tra i mesi di luglio, agosto e settembre, in modo da evitare possibili disagi alla riapertura delle scuole e durante il nuovo anno scolastico.