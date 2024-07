Pedaggio sulla Fi-pi-li | si persevera nell’errore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Arezzo, 16 luglio 2024 – "Per quanto ci riguarda la nostra posizione è sempre la stessa da circa tre anni. Siamo fermamente contrari alin Fi-Pi-Li per i mezzi pesanti. Penalizzante ed inefficace", sostiene Antonio Peruzzi Presidente Fita Arezzo, appoggiando la posizione di CNA Fita Toscana " I trasportatori percorrono la Firenze - Pisa -Livorno perché è l'unica arteria che permette di raggiungere i poli produttivi di Empoli, Fucecchio, Pontedera, San Miniato e Santa Croce sull'Arno. Il presidente Giani – sottolinea Peruzzi - dovrebbe conoscere la geografia economica della sua regione e avere ben chiaro che queste aree non possono essere raggiunte con la Firenze-Mare.