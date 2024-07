M3GAN 2 0 | iniziate le riprese del sequel

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 16 luglio 2024)2.0:ledel2.0 è entrato ufficialmente in fase di produzione e si avvia verso la prevista uscita nelle sale del 27 giugno 2025. Come riportato da Deadline, al cast si aggiungono anche gli attori Timm Sharp, Aristotle Athari e Jemaine Clement, anche se al momento non è stato rivelato nulla riguardo i ruoli che andranno a ricoprire. Allison Williams, Violet McGraw e Jenna Davis sono state confermate per il, che avrà come protagonista anche Ivanna Sakhno. Tornano infine dal film originale del 2023(qui la recensione), che ha incassato 181 milioni di dollari, anche Brian Jordan Alvarez nel ruolo di Cole e Jen Van Epps in quello di Tess. Gerard Johnstone, invece, torna alla regia con una sceneggiatura scritta da Akela Cooper, già autrice del primo film. Jason Blum, James Wan e Williams sono produttori di2.0.