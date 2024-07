LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo riprende Gachignard si va verso la volata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE17.19 Ora ilè più allungato e procede a velocità elevata. 17.17 Si rialzamentee ilrientra quindi sul corridorese della TotalEnergies. 17.15ora a 30 secondi e sempre più vicino a prendere. 17.13 Qualche problema meccanico anche per un altro norvegese, Johannes Kulset. 17.11 30 chilometri all’arrivo! 17.09che ha davvero cambiato passo e si porta a 45 secondi dain pochi attimi. 17.07 Foratura che è davvero terribile in questo momento per il norvegese Wærenskjold, ilsta cominciando ad accelerare. 17.04 Sempre al comando in solitaria: 50KM ?1? < 1’42 < ??? @Tis still solo with a 1’42” lead over the peloton. @Test toujours seul avec 1’42” d’avance sur le peloton.