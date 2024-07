Leonardo Cingolani | su cybersicurezza lavoriamo a acquisizioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 lug. (askanews) – Sul versante della sicurezza cibernetica a“stiamo lavorando in questo momento soprattutto a fusioni e(M&A), a comprare piccole aziende con cervelli. A noi servono anche gli hackers, per mettere questi cervelli brillantissimi in una macchina che ha contenuti fortemente innovativi”. Lo ha affermato l’amministratore delegato diFinmeccanica, Roberto, incontrando i giornalisti a margine di un evento alla Camera sul piano industriale del gruppo. L'articolo: suproviene da Ildenaro.it.