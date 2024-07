L’emozione della società | Adesso ci siamo davvero E sarà un’opera per tutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) È apparso visibilmente emozionato Fabrizio Corsi, presidente da oltre 30 anni dell’Empoli Fc, quando ha dovuto introdurre ieri la presentazione del progetto di riqualificazione dello stadio che a distanza di dieci annisembra possavedere la luce. "È stato un lungo percorso, che ha avuto qualche inghippo, maci– ha esordito il patron azzurro –. Questo stadio, inaugurato nel 1964 con un’amichevole estiva contro la Juventus, l’ho visto costruire da bambino e ora sono felice di poter annunciare questo ulteriore passo, che non è solo per la squadra, per lae per i tifosi, ma anche un regalo a tutta la città.una struttura che darà immagine di efficienza e modernità". La capienzadi oltre 18mila posti, forse perfino troppi per la realtà empolese, ma il presidente è fiducioso di poterlo riempire.