Il nuovo procuratore | Un onore essere qui

(Di martedì 16 luglio 2024) Il Tribunale di Urbino accoglie il. Claudio Rastrelli, magistrato, e per 16 anni in servizio a Macerata si è insediato ieri mattina, la cerimonia nell’aula Paolo Cigliola. Un Tribunale con una storia non sempre facile e che serve un territorio vasto. "I progetti sono quelli di proseguire nel lavoro svolto dai colleghi precedentemente in maniera egregia e in particolare anche dalla dottoressa Simonetta Catani. L’obiettivo è quello di rafforzare, se possibile, la Procura con il personale, la polizia giudiziaria così come dove ci sono carenze di organico cercando di trovare un rimedio. Poi - prosegue il neoa Urbino - ovviamente garantire l’attività giudiziaria con equilibrio e con armonia all’intento dell’Ufficio e collaborazione con la Pg esterna. Questo è importantissimo".