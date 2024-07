Il comitato in Regione per dire la sua

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) Lo stadio del Milan tornerà al centro del dibattito giovedì mattina, in, nell’ambito di un’audizione alla presenza dell’assessore al Territorio Gianluca Comazzi. Vi parteciperanno gli attivisti del"no stadio", organismo che raggruppa cittadini di San Donato e Milano, e che da oltre un anno si batte per cercare di scongiurare la costruzione di un’arena da 70mila posti nell’area San Francesco. Con l’occasione, i rappresentanti delribadiranno la loro assoluta contrarietà all’impianto sportivo, che a loroavrebbe ricadute pesanti in termini di ambiente, viabilità e qualità di vita. Concetti che ilha già evidenziato più volte, anche attraverso l’organizzazione di sit-in, raccolte di firme e iniziative di volantinaggio.