Il Colpo di Mezzanotte - Pongracic il dopo Milenkovic Rios avanza a centrocampo

(Di martedì 16 luglio 2024) Firenze, 17 luglio 2024 - Manovra lampo, di fatto conclusa in quarantotto ore. La Fiorentina ha ormai ceduto Nikolaal Nottingham Forest e ha acquistato al suo posto Marindal Lecce. Per il serbo i viola hanno pattuito 12 milioni più 3 di bonus. Per il croato pagheranno invece 15 milioni di parte fissa senza bonus. Con questo cambio, la Fiorentina si 'libera' dell'ingaggio pesantissimo del difensore serbo (da sette anni in viola) pari a 3.3 milioni a stagione.era promesso sposo del Rennes, ma a parità di offerta al Lecce il club viola gli ha garantito uno stipendio più alto, anche se lontano dai parametri di. Quello che ha rappresentatolo sanno tutti. Arrivato con l'ambizione di diventare un top in Europa, non è mai riuscito a salire l'ultimo gradino per essere consacrato come tale.