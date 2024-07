Girelli Omg | Attenzione è elemento fondamentale per efficacia comunicazione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2024) Milano, 16 lug. – (Adnkronos) – ?E? dall’anno scorso che Omnicom Media Group ha deciso di affrontare il tema dell’, che è uno degli elementi fondamentali dell’della. L?intento è quello di chiederci come poter portare i progetti di marketing didei nostri clienti al successo: aspetto possibile solo portando alle persone unaefficace?. A dirlo l?amministratore delegato di Omnicom Media Group Italia, Marco, in occasione della conferenza stampa organizzata da Omnicom Media Group (Omg) e Lega Serie A presso la sede milanese della massima categoria calcistica italiana, per il lancio del primo studio che misura l?agli stimoli pubblicitari inseriti nel mondo del calcio.