Giovanni Conelli pubblica il nuovo singolo Stare al mondo

(Di martedì 16 luglio 2024)alè ildell’artista napoletano, prodotto insieme a The Niroalè ildell’artista napoletano, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 10 luglio. Il brano, prodotto insieme a The Niro tra trame elettroniche e ricerca interiore, è una vera celebrazione della vita: ogni cosa che ci circonda, ogni elemento naturale, la musica, le emozioni e le persone attorno a noi ci inviano segnali e ci accompagnano nel nostro cammino esistenziale. “L’unica cosa che vale la pena fare è vivere la nostra vita seguendo il nostro sentire e scegliendo ogni giorno di ascoltare i nostri bisogni più profondi. Siamo le uniche persone con cui dobbiamo convivere fino alla fine dei nostri giorni, tanto vale prenderne coscienza e ascoltarsi fino in fondo.”–