Danza in città Una settimana di show e musica

(Di martedì 16 luglio 2024) ’Porto San Giorgio in&International Festival Crystal of Dance’. E’ così che si sigla unadi, dal 20 ai 27 luglio, che costituisce uno dei momenti centrali e di maggior pregio del tabellone degli eventi estivi. E’ previsto per l’occasione l’intervento di professionisti e ballerini di accademie e compagnie nazionali rd internazionali Ogni sera unodiverso aperto gratuitamente a tutto il pubblico. La proposta formativa è il risultato di uno studio completo guidato dalla Direttrice Artistica Lola Fejzo, che ha formulato un programma a 360 gradi, supportato da 12 professionisti provenienti da tutto il mondo. Nel corso dellaci sarà la possibilità di seguire workshop e masterclass, distribuiti tra due sedi: i locali della Nascoe Piazza Bambinopoli, in cui il pubblico potrà entrare a piacimento, Gli organizzatori riferiscono che ...