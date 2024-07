Corse con il tassametro truccato il Comune di Milano ritira la licenza a una tassista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di una cui ildiavevato laper aver alterato illucrando quindi sulle. Il Giorno ha ricostruito la vicenda dell’uomo, che aveva ammesso in sede disciplinare e patteggiato in sede penale, che utilizzava il filo azzurro per alterare il sensore odometrico del, vale a dire il sistema che misura la distanza percorsa da un veicolo attraverso i giri delle ruote. Ilsi è difeso sostenendo presunte difficoltà economiche generate dalla crisi del settore. Per i giudici la condotta delè stata “dolosa, sistematica e prolungata nel tempo”.