Bayer Leverkusen Sardar Azmoun fuori squadra | assenza ingiustificata all’allenamento

(Di martedì 16 luglio 2024) Brutte notizie per, che è stato messodall’allenatore delXabi Alonso. Come riportato da Bild, l’ex attaccante della Roma è risultato assente non giustificatoe per questo motivo è incappato nel provvedimento disciplinare del tecnico. Alonso ha deciso infatti di fargli svolgere un programma individuale e allenamenti in orari diversi rispetto al resto della. Sul tema è intervenuto anche il direttore sportivo del, Simon Rolfes: “So solo che non c’era, dobbiamo chiarire cosa c’è – spiega – Non basta fare la diagnosi delle prestazioni, bisogna anche allenarsi. Ieri c’era, oggi no. Vedremo nei prossimi giorni.”avrebbe parlato in modo generico di un malessere per giustificare la mancata presenza, motivazione che non ha soddisfatto lo staff tecnico.