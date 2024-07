Anche la giustizia sbaglia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 16 luglio 2024) Negato un nuovo processo a Olindo e Rosa per la strage di Erba, assolti gli imputati dell’omicidio di Serena Mollicone dopo 23 anni. Ma dov’è la? Siria BaccelliVia email Gentile lettrice, provo le sue stesse amare perplessità. So che le sue e le mie sono sensazioni, non prove, ma comunque trovo aberrante che alla sorella di Serena sia stato imposto di risarcire le spese processuali degli imputati. La famiglia della vittima, oltre al lutto subìto, deve pagare per il fallimento della? Purtroppo gli errori giudiziari sono più frequenti di quanto si creda. Uno fu il delitto di Ponticelli del 2 luglio 1983, stupro e uccisione di due bambine, Barbara e Nunzia, di 7 e 10 anni. Dopo alcune piste dimostratesi errate, i sospetti si accentrarono su tre 20enni del rione. In un batter d’occhio i giornali li chiamarono “i mostri di Ponticelli”.