Allarme incidenti stradali | Situazione migliorata con rotatorie e dossi

(Di martedì 16 luglio 2024) "Come amministrazione, ci siamo attivati nel corso degli anni per sollecitare ed effettuare una serie di correttivi volti ad incrementare la sicurezza stradale. E gli effetti si vedono, perché l’incidentalità è comunque diminuita rispetto al passato". È il sindaco Alessio Mugnaini a stroncare sul nascere l’insorgere di una "questione sicurezza" a Montespertoli, di fatto derubricando a casi isolati (perlomeno negli ultimi tempi) i sinistriavvenuti nei giorni scorsi. Quello avvenuto sabato scorso a Martignana ha in particolare destato attenzione: si è comunque concluso con la conducente del veicolo in stato di choc ma illesa, dopo aver centrato la staccionata a protezione della ciclabile. E a chi chiede provvedimenti, il primo cittadino ricorda la conformazione dell’area e le operazioni già attuate per ridurre la velocità di transito. "In quella zona, nell’arco di un paio di ...