Alessia Marcuzzi sbarca su Prime Video e con lei ci sarà anche la Gialappa’s Band! | ecco quale programma condurrà

(Di martedì 16 luglio 2024)una stagione ricca di impegni perquella che inizierà dopo questa afosissima estate. Dopo i buoni ascolti di Boomerissima su Rai Due, che ha segnato il suo ritorno in televisione dopo l’addio a Mediaset, la conduttrice ha affiancato Rosario Fiorello, suo compagno di bagordi in quel del Festivalbar, in Viva Rai2! Viva Sanremo e Carlo Conti ai David di Donatello. È di qualche giorno fa la conferma, dopo una serie di indiscrezioni trapelate negli ultimi mesi, cheproprio laa sostituire Loretta Goggi nel ruolo di giudice a Tale eShow, il popolarein onda su Rai Uno da oltre un decennio. Ma le avventure televisive pernon sono finite.