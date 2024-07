Yacht a fuoco colonna di fumo nero e tanta paura | Era partito da Porto Garibaldi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Comacchio (Ferrara), 15 luglio 2024 – Unadi, i turisti sulle spiagge, gli occhi incollati a quella barca alla deriva. Momenti d’ansia a rompere la serenità un po’ appiccicosa di una domenica al mare, ombrelloni aperti, sulla pelle la crema contro le scottature. "Che con quel sole africano non si sa mai", dice una nonna, la nipote che sbuffa. Poi lo scenario cambia, l’odore acre, le fiamme che si sprigionano dallo scafo, 15 metri sui quali navigava una compagnia in cerca di svago. E’ andata diversamente. L’imbarcazione da dicon otto turisti a bordo, battente bandiera slovena, ha preso– erano le dieci di mattina – nel tratto di mare tra Estensi e Spina, all’uscita del canale che separa i due lidi. Occhi incollati, a quell’orizzonte non così lontano.