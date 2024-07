WWE | Ufficiali due PLE di NXT a cavallo tra estate ed autunno sono due eventi storici

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 15 luglio 2024) La WWE ha ufficialmente annunciato due premium live event per il roster di NXT al di fuori del Performance Center. Tramite un comunicato emesso quest’oggi, la federazione di Stamford ha confermato i ritorni di No Mercy ed Halloween Havoc, che si terranno il prossimo 1 settembre e 27 ottobre, rispettivamente alla Ball Arena di Denver e al GIANT Center di Hershey, Pennsylvania. Entrambi le location degli show, che si terranno di domenica, il giorno seguente ospiteranno anche la settimanale puntata di Raw, consentendo alla WWE di vendere i biglietti combo, pratica sempre più in voga nel nuovo corso sotto l’egida di Triple H. I biglietti saranno in vendita tra poco più di dieci giorni, il prossimo 26 luglio, con il primo dei dueche si terrà poco più di 24 ore dopo Bash in Berlin, PLE del main roster in programma nell’omonima capitale tedesca.