Viabilità | Chiusure e Deviazioni sulle Strade Principali

(Di lunedì 15 luglio 2024) Pescara - Numerose sono le modifiche allaannunciati da Anas, Strada dei Parchi e Aspi. Ecco tutte le informazioni essenziali per pianificare il tuo viaggio: A25 Magliano dei Marsi - Avezzano e A24 Tornimparte - L'Aquila Ovest: La Strada dei Parchi Spa ha comunicato la sospensione della circolazione tra gli svincoli di Magliano dei Marsi e Avezzano sull'autostrada A25, e tra Tornimparte e L'Aquila Ovest sull'autostrada A24, dalle ore 22 di giovedì 11 luglio alle 5 di venerdì 12 luglio, per consentire il transito di veicoli Trasporti Eccezionali. A24 e A25 Svincolo Torano: L'accesso alle rampe direzionali di Torano sarà chiuso per alcune ore tra le ore 21 di mercoledì 10 luglio e le ore 4 di giovedì 11 luglio, a causa di lavori urgenti di manutenzione.