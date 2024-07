Ternana raduno stagionale nel silenzio Bocche cucite di tecnico giocatori e staff

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Subito in campo. Questo pomeriggio alle 17.30 Ignazio Abate fara’ svolgere ai rossoverdi il primo allenamento della stagione su uno dei due campi in erba del “San Lorenzo“ di San Gemini. Le sedute saranno sempre a porte aperte. Questa mattina i calciatori si sottoporranno ai primi test. Come da programma, ieri pomeriggio la squadra e losi sono radunati al “Garden“ di Terni. Nessuna dichiarazione da parte delAbate, del diesse in pectore Carlo Mammarella e dei calciatori. Il presidente Nicola Guida e il direttore generale Diego Foresti (che ha avuto un lungo summit con lo stesso Abate) si sono limitati a comunicare che in settimana sara’ convocata una conferenza stampa. Si presume e si confida che nella medesima possano essere illustrate le prospettive societario-dirigenziali (dopo la partenza del direttore sportivo Stefano Capozucca, sembra in dubbio anche la permanenza del direttore operativo-gestionale Giuseppe D’Aniello) e chiarite in pieno le ambizioni relative alla squadra.