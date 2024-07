Taremi brucia le tappe con l’Inter | posto d’onore col Lugano E non è il solo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 luglio 2024)torna in campo tra tre giorni e lo farà anche con volti nuovi. Nell’amichevole contro ilc’è da aspettarsi Mehdi, ma non. RITORNO – L’astinenza da Inter è durata il tempo giusto e indispensabile per desiderarla e gioire del suo ritorno. Finalmente la squadra Campione d’Italia ha fatto il suo ritorno ad Appiano Gentile sabato scorso, anche se non del tutto al completo. Tanti sono ancora gli assenti – a causa degli impegni con le Nazionali – per il cui rientro però si dovrà attenderealcuni pochi giorni. Diversi, però, sono anche i volti nuovi che lo scorso weekend hanno varcato i cancelli del BPER Training Centre. Tra questi ovviamente c’è Mehdi, ufficializzato proprio lo stesso giorno in cuisi è ritrovata alla Pinetina per dare inizio alla preparazione della nuova stagione.