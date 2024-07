Spranghe e maschere per atterrire i bambini | il raid notturno al campo estivo in Lombardia La sindaca | Atto intimidatorio denunciamo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Per iche stavano dormendo in un campeggio organizzato nel comune di Zibido San Giacomo (Milano), quella tra giovedì e venerdì è stata una notte da incubo. Nel cuore della notte, infatti, 8 persone con lesul viso e lein mano hanno firruzione tra le tende che ospitavano i piccoli. Il blitz è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Sulstanno indagando le forze dell’ordine. Lo ha confermato laSonia Belloni. “Nessuno si è fmale – ha aggiunto – l’intento non era fare del male ma spaventare”. Non è meno dura, tuttavia, la condanna della prima cittadina nei confronti dei colpevoli: “Non si tratta di una bravata notturna, ma di un vero e proprionei confronti di minori”.