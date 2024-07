Spal si parte per Mezzana Sull’autobus solo volti noti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) FERRARA Staff tecnico a, sul pullman che stamattina alle 8,30 lascerà Ferrara direzione Val di Sole non ci sarà alcun volto nuovo. Non c’è da sorprendersi, del resto con un esercito di tesserati sul groppone è risaputo che prima di pensare alla campagna acquisti il direttore dell’area tecnica Casella debba innanzitutto concentrarsi sul mercato in uscita. Anche su questo fronte, al momento si è mosso ben poco. Michal Svoboda è passato in prestito con diritto di riscatto al Dukla Praha, e una manciata di giocatori fuori dal progetto tecnico (su tutti Marcel Buchel e Mattia Del Favero) non partiranno percon la prospettiva di accasarsi altrove prima possibile. C’è poi da considerare la posizione di una serie di atleti – da Demba Thiam ad Andrea La Mantia passando per Fabio Maistro – che lavoreranno in ritiro agli ordini di mister Dossena pur sapendo perfettamente che il loro futuro non sarà in biancazzurro.