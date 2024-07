Sinner pericolo scampato | ci è mancato poco

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 15 luglio 2024) Jannikpuò finalmente tornare a respirare, ha scansato un gran bel fosso: poteva succedere già oggi. I bookmaker lo sapevano già. Erano certi del fatto che Carlos Alcaraz sarebbe riuscito a difendere il fortino che aveva assaltato lo scorso anno, tanto è vero che la sua vittoria a Wimbledon, ai loro occhi, era assolutamente scontata. E lo è stata ancor più, se possibile, nel momento in cui Jannikè uscito di scena prima del previsto, vale a dire ai quarti di finale. Jannik(LaPresse) – Ilveggente.itNessuno ha mai realmente pensato che Novak Djokovic potesse farcela, in finale contro di lui. Un po’ per via dell’intervento al ginocchio, che di certo, poiché recente, avrà influito sulla sua prestazione, un po’ perché l’iberico è stato incontenibile, ingiocabile, in questa edizione dei Championship.