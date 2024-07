Serie D Siena lunedì 22 via alla preparazione estiva Otto ufficialità ora l’annuncio dei rinnovi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Per la Robur si aprirà oggi l’ultima settimana di vacanza:prossimo, infatti, è in programma l’inizio dellain vista dello start della nuova stagione che vedrà la squadra di Lamberto Magrini (foto) ai nastri di partenza dellaD 2024/2025. Annunciati ufficialmentegiocatori che faranno parte dell’organico (Achy, Cavri, Bianchi, Lollo, Masini, Hagbe, Boccardi e Galligani), è prevedibile che nei prossimi giorni, prima appunto del raduno, la società dia comunicazione delle altre conferme, a partire da quella di Andrea Morosi, giovane 2004 al quale la Robur ha deciso di dare fiducia dopo l’ottima stagione disputata in Eccellenza. Potrebbero proseguire il loro percorso in bianconero anche Giusti, Biancon e Candido.