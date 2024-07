Salvini | Gronda? Se ne parla da 30 anni le inchieste non fermano la Liguria

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 15 luglio 2024) GENOVA – “Dellasida 30e la sinistra non l’ha mai voluta fino in fondo. Il nostro obiettivo è che la società privata Autostrade per l’Italia metta i soldi necessari per quest’infrastruttura utile per togliere traffico e inquinamento e portare ricchezza in. È chiaro che i costi sono saliti, però rimane un’infrastruttura strategica. È curioso che il Pd, che per 30non l’ha fatta e ha approvato il progetto di cui stiamondo, chieda di modificare il suo stesso progetto, però tiriamo dritti. Lenonné me né la”. Lo ha detto il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteondo con i giornalisti a margine dell’evento “L’Italia del sì” alla stazione marittima di Genova.