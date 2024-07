Salerno arrestato per atti osceni in luogo pubblico

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 15 luglio 2024) Nel pomeriggio del 14 luglio 2024, il personale della Sezione Volanti della Questura diha preceduto all’arresto di T.A. per il reato di resistenza aufficiale ovvero denunciato a piede libero per il reato diin, in quanto secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, il predetto dopo aver filmato col suo cellulare i bagnanti e toccatosi le parti intime, al controllo degli agenti li avrebbe ingiurati, minacciati e spintonati. Segui ZON.IT su Google News. .