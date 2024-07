Reazione a Catena le Salsa e Merende incontenibili dopo la vittoria Ma il web le gela | Fanno 590 euro a testa cosa urlate?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Gioia e felicità negli studi di, dove, nella serata di domenica 14 luglio, Le Salse ehanno indovinato l’Ultima, riuscendo a conquistare, dunque, il montepremi. Carola, Mariasole e Marianno hanno superato i Comare e Compare all’Intesa vincendo, accedendo all’ultimo gioco con 114 milarimasti. Una cifra che, però, è stata dimezzata più e più volte, fino a raggiungere il minimo di 1782. Dando la risposta esatta, ovvero ‘Caso’, le tre ragazze laziali si sono aggiudicate la ricompensa. Ma il pubblico del web è insorto, puntando il dito contro i festeggiamenti, ritenuti eccessivi per una cifra considerata esigua. Non sono mancati, dunque, commenti come: “Grande entusiasmo per meno di 600” o “590, caz*o”.