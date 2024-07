Poggibonsi Women verso l’esordio in Promozione Il dg Mugnaini | Squadra giovane e frizzante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024)avrà per la prima volta unamaggiore in ambito femminile per partecipare a un campionato di categoria. Dopo le esperienze avviate con le compagini giovanili nel 2022-2023, in seguito alla fondazione del, l’ambiente giallorosso potrà contare per il 2024-2025 su un team di ragazze impegnate nellaregionale, la serie di partenza per il calcio in rosa. Soddisfazione per il prsidente Francesco Maria de Mauro (nella foto la compagine Under 17 della scorsa stagione). L’allenatore del nuovo team è Massimiliano Fulignati, attivo già come guida del vivaio e in precedenza in forza alla Florentia San Gimignano. Lo staff è composto da Mirko Cecchi, vice, Luca Vargas per i portieri e Domiziano Bandinelli preparatore atletico.