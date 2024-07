Nuove emozioni dall’alba di Anghiari Folla per ammirare la via del sole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024)(Arezzo), 15 luglio 2024 - Anche stavolta lo spettacolo è andato in scena secondo copione. Il cielo sereno non poteva fare regalo migliore, per cui ieri mattinaha potuto godersi appieno l’ennesimo straordinario (forse unico) effetto della "Via del", ossia dei cinque chilometri di lungo rettilineo della provinciale Libbia che collegano con Sansepolcro illuminati dai raggi delche alle 5.30 usciva dal versante di Montecasale per dare luce alla giornata. E lo spettacolo è stato anche quello delle persone che hanno accettato la levataccia domenicale, pur di non perdersi il posto in cima alla Ruga di San Martino: intorno ai 500 i presenti, seduti a terra sulla parte terminale in salita della "dritta" che divide in due, tutti rigorosamente con telefonino, macchina fotografica e telecamera appresso per non farsi sfuggire nemmeno un attimo di questa fantastica alba estiva, che i compaesani di Baldaccio hanno trasformato nell’ennesimo evento oramai acquisito dal già ricco calendario annuale.