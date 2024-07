Napoli pedaggi e chiusure in tangenziale | l’intervista all’AD Massa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiLa settimana scorsa, è ricorso il cinquantaduesimo anniversario dall’inaugurazione della prima tratta delladi. L’asse viario, accoglie in media 250mila veicoli al giorno, che bypassano il traffico cittadino per entrare in altri quartieri della città. Non solo: laha accessi verso la zona vesuviana, da Ponticelli in su, fino agli sbocchi autostradali verso Salerno e verso Roma. Dei temi riguardo quest’importante asse viario, ne abbiamo parlato con Luigi, amministratore delegatodi. “Corso Malta, traffico nella norma: eventuali criticità gestite in tempo reale” Il traffico all’ora di punta lungo il primo tratto dellain direzione Corso Malta – almeno fino alla galleria del Volto Santo – è una triste tradizione: l’amministrazione prevede una miglioria dell’afflusso automobilistico in questa tratta, onde evitare il consueto congestionamento? Il traffico, all’ora di punta, anche se rallentato comunque rientra nei livelli di servizio di non congestione.