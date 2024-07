Muore annegato nel fiume Senio Fine assurda siamo scioccati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Firenze, 15 luglio 2024 - Si chiamava Salfeddine Fahrani e veniva dalla Tunisia. Era in attesa di risposta per la richiesta di asilo. Sabato, però, Salfeddine si è tuffato nele non è più riemerso. Il punto in cui è affogato il 28enne ospite del Centro di accoglienza (Cas) gestito dalla Croce Rossa, è così pericoloso che a Palazzuolo sulè conosciuto come "la Pozza degli Annegati", spiega il neosindaco Marco Bottino. Una tragedia che ha sconvolta la piccola comunità del paesino, che resta in attesa di capire i dettagli di questa morte terribile. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso e si attendono i risultati dell’autopsia per avere maggior informazione sulle cause che hanno poi portato al decesso per annegamento.