Moto Gp Doohan | Pecco e Marquez assieme? Ci guadagna Ducati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Bologna, 15 luglio 2024 – Coppia stellare dal prossimo anno nel team Lenovocon Marcche andrà ad affiancareBagnaia. Titoli iridati come se piovessero per la miglior coppia della griglia, anche se la scelta di Borgo Panigale ha sacrificato Jorge Martin, Enea Bastianini e Marco Bezzecchi, ma a tenere viva la quota di gioventù ci sarà la promozione dalla2 di Fermin Aldeguer, che guiderà o unaGresini oppure unaVr 46. L’attenzione di tutti è rivolta alla coesistenza tra Bagnaia eche potrebbe mettere a repentaglio gli equilibri di squadra creati in questi anni di dominio, ma non è così per Mick, ex campione del mondo con Honda e dominatore negli anni ’90.: “ci” Una leggenda delciclismo, capace di vincere 5 titoli consecutivi dal 1994 al 1998, alla guida di una Honda nettamente superiore agli avversari e oggi in preda a una crisi senza fine.