‘Inside Out 2’ supera i 40 milioni di euro al box office

(Di lunedì 15 luglio 2024) (Adnkronos) –Out 2’ hato i 40didi incasso, per la precisione 40.437.855, che lo portano alle spalle di ‘Avatar – La via dell’acqua’ (2022) – 44,8di– nella classifica dei film con maggior incasso dal 2021 a oggi: nel weekend – dove ancora domina la top ten seppur naturalmente in flessione – ha racimolato altri 1.695.194, tenendo agilmente a distanza la new entry ‘Immaculate – La prescelta’, secondo con 235.082. La marcia dell’animazione Disney/Pixar prosegue anche a livello internazionale, con 1,350 miliardi di dollari worldwide raggiunti, con la recente uscita di ‘Cattivissimo me 4’ (da noi arriverà ufficialmente il 21 agosto, con anteprime a partire dal 7 agosto) che nel primo weekend di programmazione ha già totalizzato 437,8di dollari in tutto il mondo.