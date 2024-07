Incidente mortale a Roma | perde la vita un motociclista

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ieri sera, alle 21, unstradaleè avvenuto in via del Casale di Sant’Angelo, nella zona di Tragliatella Campitello, periferia di. Lo scontro ha coinvolto una Peugeot 206 e un motociclo Yamaha X-Max. Il conducente del motociclo, un italiano di 53 anni, è morto sul posto. La conducente della Peugeot, una donna macedone di 32 anni, è rimasta ferita ed è stata trasportata all’Aurelia Hospital per gli accertamenti di rito. Le indagini sulla dinamica dell’sono in corso da parte degli agenti del XV Gruppo Cassia della polizia locale diCapitale, intervenuti per i rilievi. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati. .