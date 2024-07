Il gol di Palmer pareggia la finale di Euro 2024 in un momento magico

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 15 luglio 2024)-07-14 22:39:50 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’eccezionale gol di Coleal 73º minuto ha portato l’Inghilterra in parità contro la Spagna nelladi UEFA, tre minuti dopo l’ingresso del sostituto. Il centrocampista del Chelsea, che aveva servito al sostituto Ollie Watkins il gol della vittoria al 90° minuto, a 10 minuti dall’ingresso in campo della coppia nella vittoria dell’Inghilterra contro l’Olanda in semi, ha raccolto il passaggio di Jude Bellingham e ha scagliato un tiro rasoterra preciso nell’angolo più lontano della porta del portiere David Raya. L’ex attaccante dell’Inghilterra Alan Shearer, capocannoniere di’96, ha definito il pareggio un “”.