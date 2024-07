Greenwood affascinato da Conte Lotito furioso con il Napoli | Ci stanno gufando

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 15 luglio 2024) Masoninteressato aldiammette l’inserimento degli azzurri nella trattativa. Le ultime sul mercato.e il: l’attrazione perLa corsa per Masonsi fa sempre più intensa, con ilche sembra aver guadagnato terreno nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante inglese sarebbe particolarmente attratto dall’idea di lavorare con Antonio. La Gazzetta dello Sport rivela un interessante retroscena: “Ilha approfittato di questa pausa per sondare il terreno e raccogliere l’entusiasmo dell’inglese verso l’ipotesi azzurra. L’idea di lavorare conlo affascina: possibile possa aspettare ancora una settimana per sposare l’azzurro”.