Genova | nuova diga foranea consorzio Pergenova Breakwater verso posa terzo cassone

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma, 15 lug. (Adnkronos) – Nel cantiere di Vado Ligure proseguono ininterrottamente i lavori per la realizzazione delladi, con la al largo della città prevista a fine luglio. La realizzazione di ogniè un processo complesso che, in questa fase, richiede in media 20 giorni. Quella per la realizzazione dei maxi-blocchi che comporranno l?opera è solo una delle numerose attività che ilPer, guidato da Webuild, sta portando avanti senza sosta su più fronti, per puntare al completamento dell?opera entro novembre 2026. Entro fine 2024 è prevista ladi altri 10 cassoni, compreso ilche verràto a fine mese, arrivando a un totale di 12 da inizio lavori.Nella costruzione della, ilsta lavorando con metodologie innovative, sul piano tecnologico, della sicurezza e della sostenibilità, per superare con successo, in maniera tempestiva ed in continua collaborazione con le autorità, le sfide poste dal progetto: da quelle operative e meteorologiche in un cantiere in mare aperto a quelle geologiche dei fondali, fino a quelle logistiche per garantire a tutti i terminalisti le migliori condizioni di fruizione dello spazio interno alla