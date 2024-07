Ferruccio e Salvatore Ferragamo sbarcano a Montalcino | acquisita la Cantina Pinino

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 15 luglio 2024) Si fortifica il progetto vitivinicola della famigliaconche dopo aver potenziato e dato grande impulso alla produzione nell’azienda di origine del Valdarno, Il Borro ora si è aperta al Brunello di. E’ infatti delle ultime ore la notizia dell’acquisizione dell’Azienda Vinicolasituata nel versante nord est di, fondata da Tito Costanti e poi di proprietà degli austriaci Andrea Gamon e Max Hernandez. L’azienda era sul mercato da diversi anni e attualmente veniva gestita, per quanto riguarda la distribuzione, da Genagricola ma non c’era stata volontà di acquistop da parte della holding Leone Alato che invece nell’ultimo anno ha inserito in portfolio DueMani, l’azienda di Riparbella fondata dal noto enologo Luca D’Attoma.