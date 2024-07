FEDERICO PACIOTTI pubblica CUORE IN POLVERE scritto e composto da MORGAN

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 15 luglio 2024) Venerdì 12 luglio 2024 è uscito in digitale “IN”, il nuovo brano del tenore chitarrista, ex voce e chitarrista dei Gazosa,dae prodotto da Howie B. Andiamo a saperne di più. Fuori “in” diVenerdì 12 luglio è uscito in digitale “IN” per Believe, il nuovo brano del tenore chitarristada, “IN”, è prodotto da Howie B e registrato in presa diretta con l’Orchestra La Toscanini NEXT. Cosa rappresenta “in” di? Il brano esplora l’inevitabilità della perdita e del dolore, esperienze che tutti prima o poi affrontiamo nella vita. Invita a riflettere sulla naturale evoluzione dell’esistere, con tutte le sue sfide, presentando queste esperienze co me opportunità di crescita personale, di approfondimento delle relazioni e di scoperta di nuove risorse interiori.