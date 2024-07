F1 Hamilton | In Ferrari sarà un’esperienza nuova e diversa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tornato al successo a Silverstone, Lewisgetta un occhio al 2025 e al suo annunciato approdo a Maranello: “L’esperienza infa un po’ di paura perchétutto nuovo,una sfida. Ma io adoro le sfide“. Il sette volte campione del mondo, intervistato da Sky Uk, ammette di aspettarsi qualcosa di diverso rispetto a quanto vissuto in carriera: “Sono stato in due team britannici, per cui mi confronterò con una cultura completamentein Italia. Noi britannici siamo molto silenziosi e più calmi quando abbiamo successo, quando abbiamo giornate difficili siamo tutti più rilassati, mentre gli italiani sono molto più emotivi. È una cultura molto, ma anche speciale e unica in qualche modo“. Poi sulla Mercedes: “Affrontarli da rivaledavvero strano, ma fino ad allora non mi aspetto di essere isolato all’interno del team.