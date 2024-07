Due feti morti nascosti nell’armadio | indagata una ragazza di 24 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’odore sgradevole, fortissimo, proveniente da un armadio chiuso. Dentro, la scoperta horror: due, avvolti in un lenzuolo, partoriti da almeno una settimana. A fare l’agghiacciante scoperta è stata una donna che, nella tarda serata del 14 luglio, ha subito chiamato la polizia. A partorire i due gemellini sarebbe stata la figlia della donna che li ha scoperti, unadi 24che si trovava da alcuni giorni ricoverata nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, dove si era recata per un malore senza fornire ulteriori spiegazioni ai sanitari del reparto di Ostetricia e ginecologia.Leggi anche: Filippo Turetta a processo per la morte di Giulia Cecchetin: prima udienza il 23 settembre Mentre il personale medico stava studiando il da farsi, con la giovane che ha rifiutato di sottoporsi a visita ginecologica, è scoppiato il caso giudiziario.