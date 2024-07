Diabete in Italia sistema misura-glucosio che si applica ogni 15 giorni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma, 15 lug. (Adnkronos Salute) – E’ disponibile inper le persone con, a partire dai 2 anni di età, il sensore FreeStyle Libre 2 Plus. Il, che dura 15– annuncia in una nota Abbott – permette, con un’occhiata allo smartphone, senza pungersi il dito o scansionare il sensore, di controllare i livelli diaggiornati minuto per minuto e inviati automaticamente al cellulare. “Dieci anni fa l’arrivo delFreeStyle Libre in– afferma Luigi Russo, General Manager Abbotts Care– è stato uno dei più importanti progressi tecnologici nella gestione del. Questodizione della glicemia di Abbott, leader a livello mondiale, consente alle persone condi prendere decisioni più consapevoli sulla propria salute.