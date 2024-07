Decisione vergognosa L' assassino di Cerciello sconta la pena a casa della nonna

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 15 luglio 2024) Giustizia è sfatta! La seconda Corte d'Assise d'Appello di Roma ha accolto l'istanzadifesa e concesso gli arresti domiciliari a Gabriele Natale Hjorth, il giovane americano nei cui confronti i giudici hanno già ridotto laa 11 anni e 4 mesi nel processo per l'omicidio del vicebrigadiere MarioRega. Come se non bastasse l'americano potràre laa Fregene. Intanto anche all'altro ragazzo americano condannato, Lee Elder Finnegan, i giudici hanno ridotto laa 15 anni e 2 mesi di carcere. Insomma a chi ammazza un carabiniere fanno fare la vacanza al mare a! Non si sono fatte attendere le reazioni indignatepolitica e dei legalivedova. «Lo sconcerto è tanto dopo laseconda corte d'assise di Roma di accogliere le richieste dei domiciliari per Gabriel Natale Hjorth.