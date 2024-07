Così Trump punterà a consolidare il vantaggio Parla Castellaneta

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il fallito attentato a Donaldha aperto una fase completamente nuova in una campagna elettorale già caratterizzata da una fortissima tensione. Ma sul piano tecnico, quali sono gli impatti precisi? Il candidato repubblicano ha già ipotecato la sua vittoria nella corsa alla Casa Bianca, oppure i democratici possono ancora trionfare? Ci sarà una trasformazione nel confronto elettorale, o rimarrà tutto come prima? Formiche.net lo ha chiesto a Giovanni, già consigliere diplomatico a Palazzo Chigi e ambasciatore negli Stati Uniti, nonché sherpa all’interno del framework del G7. Che lettura possiamo dare ai fatti di ieri? Ci sono due dinamiche su cui riflettere riguardo a questo attentato drammatico, che per una differenza di alcuni millimetri non ha eliminato un candidato alla Casa Bianca.