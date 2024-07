Così il prosciutto di Parma gioca la partita dell’export

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) LIVELLI PRODUTTIVI E CONSUMI in lieve flessione (-5%) causati da una parte la minore disponibilità di suini, dall’altra i forti rincari dei costi lungo tutta la filiera, cui ha fatto seguito l’aumento del prezzo finale del prodotto. Ildiarchivia un 2023 non semplice, con circa 7,4 milioni di cosce marchiate, a cui sta facendo seguito un ulteriore calo nell’anno in corso. Il comparto comprende circa tremila addetti nelle 130 aziende di stagionatura, tutte situate nella zona tipica di produzione, nell’area collinare del parmense. Il Disciplinare del Consorzio deldiprevede la stagionatura al naturale – senza l’utilizzo di additivi quali nitriti e nitrati – di cosce di suini nati e allevati nei 3.600 allevamenti della filiera italiana Dop, in 11 regioni del Centro-Nord Italia.