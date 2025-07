Samuele Privitera morto a 19 anni il ciclista ha perso il caschetto e ha sbattuto la testa contro un cancello L' incidente al Giro di Valle d' Aosta

E' morto all'ospedale Parini di Aosta il ciclista imperiese Samuele Privitera, di 19 anni, caduto a Pontey mentre partecipava alla prima tappa del 61° Giro Ciclistico della Valle. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Samuele Privitera morto a 19 anni, il ciclista ha perso il caschetto e ha sbattuto la testa contro un cancello. L'incidente al Giro di Valle d'Aosta

Grave incidente al Giro della Valle d’Aosta: il ciclista Samuele Privitera lotta tra la vita e la morte - Un grave incidente durante la prima tappa del Giro della Valle d’Aosta. È in prognosi riservata all’ospedale Umberto Parini di Aosta il ventenne Samuele Privitera, giovane promessa del ciclismo italiano, rimasto gravemente ferito durante la prima tappa del 61° Giro Ciclistico della Valle d’Aosta – Mont Blanc, competizione riservata agli Under 23.

Ciclismo: bruttissima caduta per Samuele Privitera in Valle d’Aosta, perde il casco ed ora è in condizioni gravi - Giornata drammatica al Giro Ciclistico della Valle d’Aosta – Mont Blanc, corsa ormai tradizionale del circuito under 23.

