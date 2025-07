Lovaglio Mps | Un nuovo ceo per Mediobanca Nessuna interferenza dai soci

Lovaglio (MPS): "OPS Mediobanca progetto industriale giovane e ambizioso; puntiamo a valorizzare competenze e capitale umano" - La dichiarazione di Luigi Lovaglio, Amministratore Delegato di Monte dei Paschi di Siena: "Alle competenze di Montepaschi si uniscono quelle di Mediobanca in un progetto che punta a creare valore reale, non solo tagliare costi" Luigi Lovaglio, Amministratore delegato di Monte dei Paschi di Si

Ops Mediobanca, Caltagirone sale al 10%, Lovaglio: “Operazione di mercato, puntiamo al 66,7% per creare valore" - L’AD di MPS, Luigi Lovaglio, ribadisce la natura strategica dell’offerta pubblica di scambio su Mediobanca, fiducioso sull’esito, punta a superare il 66,7% e garantisce benefici per stakeholder e Paese: “È un progetto chiaro, concreto e orientato alla crescita" Ops Mediobanca, Caltagirone sal

Obiettivo Mediobanca. Lovaglio: "L’operazione sarà di successo. Adesioni importanti" - "Noi siamo convinti che la nostra Ops su Mediobanca sarà di successo e riusciremo ad avere adesioni importanti.

